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يواصل الفنان أحمد مجدى، تصوير مشاهده فى فيلم «زومبي على جنبي»، مع النجم على ربيع، والذى من المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

دوت الخليج

أحمد مجدى: على ربيع كوميديان مميز وفخور بالوقوف أمامه فى « زومبى على جنبى»

وأعرب الفنان أحمد مجدي، عن سعادته بالمشاركة فى العمل مؤكدًا أن تعاونه مع على ربيع شرف كبير خاصة أنه يتمتع بكاريزما وكوميديان يحبه الجمهور.

بدء تصوير فيلم «زومبي على جنبي»

وكان المخرج عمرو صلاح قد بدأ تصوير الفيلم منذ يومين بحضور أبطال العمل، ويجسد على ربيع فى الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن فيلم "زومبى على جنبى" بطولة نجوم مسرح مصر بقيادة النجم أشرف عبد الباقي، على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

هذا ويستعد الفنان الكوميدي على ربيع لتصوير أولى مشاهده من فيلمه الجديد «زومبي على جنبي» الذي يجمع بين الفنان اشرف عبدالباقي ونجوم مسرح مصر بعد 7 سنوات غياب إذ كان آخر تعاون لهم على خشبة المسرح من خلال مسرحية «تياترو مصر» الذي سميت فيما بعد ب «مسرح مصر».