/641215/سأبحث-عن-عمل-في-اليابان-رسالة-مثيرة-للجدل-من-أحد-المشاركين-في-الأولمبياد

أدى اختفاء الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو، من مقر بعثة منتخب بلاده في اليابان، استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، إلى إثارة الجدل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد الحصول على رسالة في غرفة اللاعب، واحتوت الرسالة على التالي: “لن أعود وسأبحث عن عمل في اليابان”، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

قصة اختفاء الرباع الأوغندي من اليابان

أعلن مسئولو البعثة الأوغندية المقيمة في اليابان، للأستعداد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في اليابان، عن اختفاء الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو عن صفوف البعثة، يوم الجمعة قبل الماضي، وأوضح المسؤولين أن أن أخر ظهور للاعب، كان عندما شاهده صديقه، في منتصف الليل في أحد فنادق طوكيو باليابان.

وبدأت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، رحلة البحث عن الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو، صاحب ال ٢٠ عام، وفشلت الشرطة اليابانية في الحصول علية حتى الأن، ولكن اكتشفت شرطة طوكيو اليوم الأحد، رسالة في غرفة اللاعب، تحتوى على سبب اختافئه، حيث جاء في الرسالة: “ لن أعود وسأبحث عن عمل في اليابان”.

تكررت تلك الواقعة في العديد من المرات، حيث لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يختفي فيها أحد الرياضيين المشاركيين في الأولمبياد، وخاصة من قبل اللاعبين الأفارقة.

صيام لاعبي المنتخب الأولمبي

عرض لاعبي منتخب مصر الأولمبي، على الجهاز الفني، صيام يوم عرفة، وقام الجهاز الفني بطرق القرار للجهاز الطبي، ووافق الأخير، على صيام لاعبي المنتخب ليوم عرفة، وعدل النظام الغذائى للفريق بحيث يتضمن وجبتىّ الإفطار والسحور فقط.

تقيم بعثة منتخب مصر الأولمبي بالدور الخامس في أحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو، ويصعدوا للدور 22 لتناول وجبات الطعام.

انضمام رباعي الأهلي لصفوف المنتخب الأولمبي

يتجه رباعي الأهلي اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للإنضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي المقيم بطوكيو للاستعداد لخوض النسخة الجيدة من دورة الأالعاب الصيفية، والتي تنطلق فعالياته يوم 22 من شهر يوليو الجاري على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس، ويأتي انضمام رباعي الأهلي إلى بعثة المنتخب الأولمبي بعد الفوز ببطولة إفريقيا على حساب فريق كايزر تشيفز.