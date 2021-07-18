فيديو - بالمعدول .. الريف المصرى يودع التهميش بـ «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال يمنى إبراهيم، مدير إدارة تنمية الموارد بمؤسسة "صناع الخير"، إن المؤسسة انطلقت فى 2017، بدأت بمجموعة من الشباب كان لديهم حلم الارتقاء بمستوى المعيشى والتعليمى والاجتماعى للمواطن المصرى.





وأضافت خلال حديثها مع الإعلامى شنودة فيكتور ببرنامج "بالمعدل" الذى يعرض على "دوت الخليج"، اليوم الأحد، أننا بدأنا تأسيس مجموعة من المبادرات التى تهتم بالجوانب التعليمية والاجتماعية للمواطن المصرى، وذكرت أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى تعيش مؤسسات المجتمع المدنى عصرًا ذهبيًا.

وذكرت أن مبادرة "حياة كريمة" كانت نتاج فكرة مجموعة شباب هدفها الارتقاء بالمجتمع المصرى بشكل عام وتشمل جميع المحافظات والقرى والنجوع والوصول لأبعد نقطة موجودة فى الجمهورية، واتفقت فكرتها مع مؤسسة "صناع الخير" التى تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتقديم يد العون للفئات الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للدعم، إذ وصلت إلى قرى ونجوع مصر الحدودية.

وأكدت يمنى أن المؤسسة تتعاون مع حياة كريمة لمساندة الفئات والمواطنين الذين يحتاجون الدعم والمساعدة، والمناطق الحدودية الأشد فقرًا واحتياجًا للمساعدة من خلال إرسال القوافل الطبية إلى مناطق مصر كلها.

وذكرت أن القوافل تتنوع من حيث خدماتها الطبية، ونوهت أننا أطلقنا خلال الأيام الماضية مبادرة "عينك فى عنينا" يتم توقيع خدمات الكشف الطبى على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم.