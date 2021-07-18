لدعم التعاون.. معهد تيودور بلهارس والقومى للبحوث يوقعان مذكرة تفاهم

وأشار التقرير، إلى أن المعهد والمركز لديهما خبرات علمية وتجهيزات معملية متقدمة مما يعمل على إثراء المجال البحثى والعلمى، وهو ما يساعد الطرفين على إتمام التعاون البحثى المشترك، كما يُساهم فى إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية فى المجالات الصحية والعلوم التطبيقية المتقدمة.
وأضاف التقرير، أن من أبرز نتائج مذكرة التفاهم مع المركز القومى للبحوث، أنها ستعمل على إنشاء وتطوير وتفعيل برنامج تقييم المخرجات البحثية لأعضاء هيئة البحوث، موضحًا أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار العمل الجماعى للمراكز البحثية لخدمة المجتمع وتعميق التعاون البناء الذى يخدم الدولة المصرية وتفعيل التعاون بين هذه المراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الصناعية ذات الصلة، لتحسين أدائها الكلى وتقديم جميع أشكال الإرشاد والتوجيه والدعم الفنى لهذه المؤسسات، بما يُساعدها على التحسين المستمر لجودة منتجاتها.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، تم تطعيم أعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمركز القومى للبحوث بالمعهد بلقاح فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تلقى الجرعتين.
الجدير بالذكر أن معهد تيودور بلهارس اشترك مؤخرًا مع المركز القومى للبحوث فى عدد من المشروعات البحثية الجارية، وذلك فى مجال التقييم السريرى لعقار لاكتوفرين عن طريق الفم كمضاد للفيروسات ومُنظم مناعى آمن للمرضى المصابين بمرض كوفيد - 19، وفى مجال إنتاج كواشف سريعة لتشخيص كوفيد - 19، وفى مجال كيمياء المنتجات الطبيعية وتطبيقاتها البيولوجية كمضادات للميكروبات والخلايا السرطانية، وفى مجال تركيبات جديدة لمُنتجات طبيعية كهدف لعلاج التهابات القنوات المرارية الناجم عن استخدام الأدوية.
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