رئيس الأسقفية يهنئ السيسى وكبار رجال الدولة بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات". وقال المطران سامى: "ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم، ويحفظ مصر وشعبها من كل شر". يُذكر أن رئيس الأساقفة،هنأ القيادات الإسلامية وترأس وفدًا كنسيًا للتهنئة تضمنت زيارته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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