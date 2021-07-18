الداخلية تضبط 1193 قطعة سلاح و42 ألف هارب من أحكام قبل العيد.. فيديو

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات مكبرة، استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية وضبط 452 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وبحوزتهم "308 قطع سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة".

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 1193 قطعة سلاح نارى أبرزها " 2 رشاش- جرينوف – 104 بندقية آلية – 160 بندقية مششخنة وغير مششخنة" وكشف غموض 64 حادثا متنوعا، و ضبط 1490 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1594 متهما، بينها 187٫493 كيلو جرام بانجو، و100 كيلو حشيش و28 كيلو هيروين، و18176 قرصا مخدرا ومؤثرا مختلف الأنواع، و10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وأسفرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 549700 حكم قضائى.. بإجمالى 42528 متهم، وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 82144 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69٫631٫349 جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبي عن ضبط 1438 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 1,115,071,627 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,927,799 مليون جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا في ضبط 1734 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 11962 أرجيلة، وغلق 6248 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 80429 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 80072 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 357 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.