انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر تطبيق وزارة الداخلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور 2021, هي خدمة حكومية هامة لفئة كبيرة من المواطنين في مصر، لها العديد من طرق الاستعلام عنها عبر الإنترنت. حيث أطلقت وزارة الداخلية المصرية، تطبيق إليكتروني يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، والتي منها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور. وجدير بالذكر أنه يمكنك متابعة خدمات المرور عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما يوجد موقع آخر أطلقته النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لمعرفة مخالفات نيابة المرور، واستكمال العديد من الخدمات المرورية الاخري. وعليه يستعرض “مصر فايف”، مختلف هذه الخدمات لقراءة، نظراً لأهميتها وضرورة متابعتها بصورة دورية.

تطبيق وزارة الداخلية المصرية

يقدم تطبيق وزارة الداخلية العديد من الخدمات، والتي تمثل احتياجاً كبيراً على مدار اليوم للمواطنين. والتي تتمثل فيما يلي؛

خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي إليكترونياً.

استخراج وثيقة زواج وطلاق، وشهادة ميلاد، وكذلك شهادة وفاة.

قيد عائلي، قيد فردي.

خدمات المرور مثل؛ تجديد رخصة القيادة، والمركبة، ومخالفات المرور 2021, بدل تالف وفاقد لرخصة القيادة.

الأدلة الجنائية، وشكاوي الاجانب، الحج والعمرة، التقديم لكلية الشرطة.

كل هذا واكثر يقدم على تطبيق وزارة الداخلية، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني، عبر رابط وزارة الداخلية الرسمي

. ويمكن الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة، من خلال إتباع التالي؛

– دخول رابط الموقع.

– أو تحميل التطبيق الإليكتروني لأجهزة الآيفون.

– أو تحميلالتطبيق لأجهزة الأندرويد.

– تسجيل الدخول بالبريد والرمز السري.

– إختيار أيقونة دليل الخدمات.

– نقر زر خدمات المرور.

– الضغط على “استعلامات”.

– كتابة بيانات المستعلم، والرخصة المستعلم عنها.

– ثم الضغط على إستعلام.

استعلام مخالفات المرور 2021 عبر موقع النيابة العامة

يمكنك معرفة مخالفات المرور في مصر ايضاً، عبر موقع النيابة العامة، والتي أطلقت رابط مباشر للأفراد يمكنهم من ذلك. وعليه فيمكنك إجراء الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية؛

– دخول الرابط المباشر لموقع النيابة العامة.

– تسجيل الدخول بالبريد ورقم المرور (السري).

– نقر خدمة الاستعلامات.

– كتابة البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– ثم نقر خيار عرض تفاصيل المخالفات.

لائحة بأحدث المخالفات المرورية 2021

شدد قانون المرور في مصر، عقوبات العديد من المخالفات المرورية، والتي يترتب على ارتكابها اضرار جسيمة. وعليه فقد تم تقنين بعضها لتصل عقوبتها إلي عقوبة جنائية بجانب الغرامة المالية، والتي من اهمهم؛

السير في الحارة المعاكسة.

كسر الإشارة المرورية.

تعطيل حركة المرور بقصد.

وغيرها من عقوبات مخالفات المرور 2021, والتي يمكنك الاطلاع عليها بالدخول وقراءة أحدث لوائح قانون المرور الجديد.