/641216/بسبب-تسعيرة-اللحمة--تجديد-حبس-المتهمين-بقتل-جزار-وإصابة-شقيقة--في-الزيتون

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، تجديد حبس متهمين، 15 يومًا، على ذمة التحقيق، لإتهامة بقتل وإصابة جزار وشقيقه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب مشاكل على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس متهمين في قتل شخص وإصابة اخر في الزيتون

وكان انتقل فريق من نيابة الزيتون؛ لمعاينة جثة جزار لقي مصرعه بطعنة نافذة بالصدر على يد زميله بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحمة.

كما قررت النيابة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيق الضحية، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة وكذا التصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

بسبب تسعيرة اللحمة

وكانت شهدت منطقة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، واقعة مأساوية بطلها جزار في العقد الثالث من العمر قام بالاشتراك مع ابنه في قتل صديقة بسبب خلافات نشبت بينهما على زيادة تسعيرة اللحمة لبيعها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون الرائد مصطفى الشعبيني ، بمقتل جزار على يد آخر في مشاجرة نشبت بينهما على خلافات على تسعيرة اللحوم وبيعها بأقل من سعر محل الأول لجلب الزبائن.

وانتقلت على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل «ش ،ح» جزار وإصابة شقيقه في مشاجرة مع جزار آخر بسبب بيع الضحية والمصاب اللحمة بسعر أقل من التسعيرة لجلب الزبائن وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بقرارها سالف الذكر.