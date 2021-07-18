/641220/تامر-حسين-لرامي-صبري-أخوك-كان-شايفك-مثله-الأعلى-متستسلمش

حرص الشاعر تامر حسين على دعم ومساندة الفنان رامي صبري، بعد الأزمة النفسة التي تعرض لها بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري، ومن هنا يبرز قيمة الصديق الحقيقي فبرغم مرور العديد من الأيام على وفاة كريم إلا أن تامر حسين ظل متذكرا موساة صديقه.

دوت الخليج يرصد دعم تامر حسين لرامي صبري بعد وفاة شقيقة

كتب تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليحث رامي صبري على النهوض وعدم الاستسلام، قائلا: “صديقي وأخي الغالي رامي صبري، أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه ويعوضكم بكُل الخير، وعايزك تهرب من زعلك ده بالشغل والنجاح، ماتستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك، دايما عايزك أنجح واحد خُد وقتك بس ارجع كمل يا رامي بعد العيد، أنا عارف كمية المُناسبات اللي أنت لغيتها ومقدر، بس لازم نقف على رجلينا”.

وتابع: “محدش بيغير قدره يا صديقي وبعدين إحنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك، ومش هزعل معاك تاني ولا نقفش، اعتبرني زي كريم أخوك الصغير، وربنا يهون عليك أي صعب".

وأضاف: "باستسمحك إني هبقى أرجع أشير الأغاني بتاعتنا اللي تعبت فيها وعملت مجهود، عشان تنزل تعمل حفلات في الصيف، والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين واعزمني في العيد عندك؟ الغدا اللي بحبه، الله يرحمك يا كريم ويغفر لك ويعوض أهلك كل الخير، ويخفف عنهم أمين”.

انتحار شقيق رامي صبري

وكانت قد كشفت التحريات أن شقيق رامي صبري كان يعاني من إدمان المود المخدرة، ووالده قام أمس بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج. وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته.

رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه بعد وفاته

ووجه رامي صبري رسالة مؤثرة لشقيقه بعد وفاته اذ نشر صورة تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: “دايمًا كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلًا خدت الشهادة، وبقيت أحسن مني يا حبيبي ربنا يرحمك ادعوا له”.