/641221/رمته-فى-الحمام---القبض-على-فتاة-قتلت-طفلها-من-السفاح-في-البدرشين

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مديرالمباحث، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على فتاة قتلت طفلها من السفاح وألقت به داخل حمام عيادة خاصة في البدرشين، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل القبض على فتاة قتلت طفلها من السفاح

تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغا من طبيبة نساء وتوليد بقرية دهشور بعثورها على جثة طفل رضيع داخل حمام عيادتها.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وفحص كاميرات المراقبة.. وعمل التحريات تم رصد دخول سيدة إلى العيادة وتغيبها لوقت قليل وبعد ذلك خروجها من العيادة، وبعرض صورها على الطبيبة التي أبلغت، تبين أنها لم تقم بالكشف وأنها دخلت الحمام وفرت هاربة.

وفي سياق أخر داخل عيادة في منطقة البدرشين «نساء وتوليد»، قامت سيدة بجريمة بشعة، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات الأولية لرجال مباحث الجيزة، أن المتهمة تبلغ من العمر الـ 36 سنة، أرملة منذ عدة سنوات، ولديها 6 أبناء، وأنها دخلت في علاقة محرمة مع أحد أقارب زوجها، شاب أصغر منها 16 سنة، وحملت منه سفاحا، وبعد حملها تخلصت من الطفل، الجنين، داخل عيادة نساء وتوليد وتركته جثة في الحمام وفرت هاربة خوفًا من كشف أمرها.

تفاصيل الواقعة

ونجح رجال المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في إلقاء القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

جثة رضيع داخل الحمام

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بمعرفة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، عن أن بدابة الواقعة، كانت بورود بلاغ من طبيبة نساء وتوليد بعثورها على طفل حديث الولادة متوفي داخل الحمام بالعيادة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبدأت فى فحص مكان الواقعة ومراجعة كشف المرضي الذين يحضرون إلى العيادة، وتم التحفظ على جثة الطفل الرضيع، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت وأتضح من خلال المعاينة والفحص عن الطفل جثة هامدة ولا توجد إصابات ظاهرية.

كما قررت النيابة دفن جثة الطفل الرضيع، وضبط وإحضار المتهمة المجهولة والوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن خلال عمل التحريات تم تحديد المتهمة وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث، من القبض عليها وتبين أنها حملت سفاحا عن طريق علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأنها تخلصت من الجنين فور ولادته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.