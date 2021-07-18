هدية خاصة من الكاف لـ«أفشة» بعد التتويج الإفريقي.. تفاصيل

/641222/هدية-خاصة-من-الكاف-لـأفشة-بعد-التتويج-الإفريقي-تفاصيل

أستعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهارات محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة نهائي دوري الأبطال الإفريقي في المواجهة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر فيديو تجميعي لملخص لمسات محمد مجدي أفشة في نهائي إفريقيا في المباراة التي حصل فيها اللاعب على أفضل لاعب في نهائي بطولة إفريقيا للموسم الحالي من الأميرة السمراء، ويستعرض دوت الخليج الفيديو.

وكان أفشة حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية عقب تسجيله الهدف الثاني للمارد الأحمر وتقديم أداء مميز خلال مجريات اللقاء.

على جانب أخر كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رد المارد الأحمر على حديث والدة اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث ناشدت والدته مسئولي القلعة الحمراء بمنحه أجازة من أجل إتمام حفل زواجه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " النادي الأهلي لا يمانع في منح اللاعب إجازة زواج ، لكن القرار لم يعد في يد مجلس إدارة القلعة الحمراء بل في أيدي الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وتابع : " الفترة المقبلة يدخل النادي الأهلي مرحلة جديدة في تحديات المارد الأحمر لحصد بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الفريق جدول مزدحم وهو الأمر الذي يصعب من إمكانية منح اللاعب أي أجازة".

واختتم : " النادي الأهلي يقدر مشاعر والدة محمد مجدي أفشة كأم حريصة على مصالح وسعادة نجلها، والمارد الأحمر سيناقش الوقت المناسب لمنح اللاعب أجازة لإتمام زواجه".

أول رد من الأهلي على والدة أفشة

وكانت والدة أفشة قد طالبت الخطيب : " بقول لمسئولي الأهلي يا ريت يدوله إجازة عشان نفرح بيه، وإن شاء الله الـ 11 جاية، طول ماهو موجود في المارد الأحمر هيجيب أفريقيا، ونفسي أهل بلده يفرحوا بيه بجوازه».

وواصلت : « مبيبخلش عن أهل بلده ابدا، ونفسه يقعد معاهم على طول، وكنت بقوله دايما نفسي أشوفك بتلعب في التليفزيون وهو حقق أمنيتي وربنا كرمه، وربنا بيديله مقابل اللي بيعمله معانا ومع أهل بلده».

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.