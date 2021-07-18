من سنن النبوة.. دعاء مستحب عند ذبح الأضحية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أنه يُسن أن يدعو عند الذبح فيقول: "إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".
وأكدت الدار أنه ينبغى التسمية والتكبير عند الذبح، كما لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها للتمكن من ذبحها.
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