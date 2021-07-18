تعليم القاهرة تفتح باب التقديم لرياض الأطفال لمن لم يتقدموا حتى نهاية يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فتح التقديم لرياض الأطفال لمن لم يتقدموا بعد اعتبارا من 17/7/2021 وحتي 31/7/2021، مطالبة أولياء الأمور الذين لم يتقدموا بعد سرعة التقديم لأبنائهم وسيتم إعلان النتيجة بعد غلق باب التقديم.

وكانت انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل، بالمدارس الرسمية للغات والحكومية، كما أعلنت عن طرق الاستعلام عن نتيجة القبول، حيث تعلن المديريات نتيجة القبول بعد انتهاء ترتيب المتقدمين حسب السن بالنسبة للمدارس الرسمية للغات.

وتوزيع المديريات الأطفال المتقدمين على أكثر من تنسيق قبول، ويتم قبول فى التنسيق الأول الأكبر سنا حسب القاعات الموجودة والمدارس المتاحة، ويتم عمل أكثر من تنسيق قبول حتى انتهاء الأعداد المتقدمة وفقا للسن المطلوب، وعادة يتم قبول الأطفال فى kg1 بالمدارس الرسمية للغات من وصول سن 5 سنوات فما فوقها.