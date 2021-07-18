دليل بـ شروط مدارس المتفوقين 2021- 2022 ومواعيد التقديم والاوراق المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - شروط مدارس المتفوقين 2021، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM، وذلك للعام الدراسي 2021/2022. واعلنت التربية والتعليم، موعد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بداية ً من 15 أغسطس المقبل والي الأربعاء 18 من ذات الشهر. ويُخطر الطالب برقم الجلوس خاصته، وموعد الاختبارات، والمكان المخصص لانعقاد لجنة الاختبارات. وعليه فيكون الاختبار على الموقع الرسمي للوزارة، بعد مضي فترة التقديم، وذلك بمعرفة الإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار، ونظم المعلومات.

موعد التقديم الالكتروني لمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وذلك للعام الدراسي الجديد 2021/2022. ويكون ذلك في 19 محافظة مصرية، ويتم فتح باب التقديم إلكترونيًا، بداية من يوم الأحد 18 يوليو الجاري، والي الأحد الموافق 1 أغسطس. كما أكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي من الطلبات الجديدة بعد مضي هذا التاريخ.

وفي هذا السياق، تتناول «مصر فايف» شروط مدارس المتفوقين 2021, في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الدارسي الجديد. وذلك في كافة المحافظات المتاح التقديم بها، والتي نتطرق إلى بيانها في نهاية هذا التقرير، كما نوضح رابط التقديم، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

شروط مدارس المتفوقين 2021 في العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، والتي هي:

أن يكون الطالب قد تحصل على على شهادة إتمام الدراسة، بالتعليم الأساسي “الاعدادية” وفق الآتي:

– أن يتحصل على مجموع درجات «274.5» درجة، فأكثر بنسبة «98%» من المجموع الكلي. كما ويشترط أن يسجل الطالب الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد، وهي«اللغة الإنجليزية، العلوم، والرياضيات».

– كما هناك حالة أخري لـ شروط مدارس المتفوقين 2021, وهي أن لا يقل مجموع درجات الطالب عن «266» درجة، بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي للشهادة الاعدادية، ويشترط تسجيل الطالب على الدرجة النهائية في هذه الحالة، في مادتين على الأقل من 3 مواد، هي «اللغة الإنجليزية، ومادة الرياضيات، والعلوم».

الاوراق المطلوبة ورابط التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022

وحددت الوزارة القائمة على شئون التعليم في مصر، المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وذلك للعام الدراسي 2021/2022. كما أشارت إلى أنه تتم عملية التقديم عبر الإنترنت، من خلال الدخول على الرابط الخاص بالتقديم لوزارة التربية والتعليم، وبعدها طباعة استمارة التقديم، وتوقيع ولي الأمر عليها، ثم تقديمها، إلى قسم شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية. حيث تتم مراجعتها، واعتمادها بختم الشعار، كما يعد من شروط مدارس المتفوقين 2021, إرفاق الأوراق الآتية:

2 صورة شخصية حديثة للطالب.

صورة من مستند الشهادة الاعدادية طبق الأصل، أو تقديم بيان نجاح معتمد.

تقديم صورة شهادة ميلاد مميكنة طبق الأصل.

إرفاق إيصال يفيد تحصيل الرسوم.

المحافظات والمناطق المتاح بها التقديم للمدارس المتفوقين 2021- 2022