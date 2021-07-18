عبدالله جمعة يواصل برنامجه التأهيلي في تدريبات الزمالك

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض اللاعبين تقسيمة من أجل استعادتهم الحالة الفنية ، بعد أن كان التركيز خلال مران الجمعة الماضي على الناحية البدنية بعدما حصلوا على راحة لمدة 11 يوما.
وخاض اللاعبون التقسيمة تحت أنظار كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات أمس على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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