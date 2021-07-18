/641230/النائب-مجدى-ملك--مبادرة-حياة-كريمة-ثمرة-من-ثمرات-الإصلاح-الاقتصادى

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مبادرة " حياه كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى تطبيق عملى لأسمى معانى ومفاهيم كرامة وحقوق الإنسان، إذ تمثل أهم قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع.

دوت الخليج

مجدي ملك: المبادرة أزالت التفاوت بين أهل القرية والمدينة

وأضاف عضو مجلس النواب، مجدي ملك، فى تصريح لـ دوت الخليج:" إن المبادرة أعادت الثقة بين المواطن الذى يسكن القرية، والذى ظل طوال لسنوات يشعر بالتفاوت بينه وبين أهل المدينة فى اهتمام الدولة بكافة محاور الخدمات من بنية تحتية وطرق وتعليم ورياضة وصحة، ولعل هذه المبادرة من أعظم إنجازات الدولة المصرية منذ قرون وهى بمثابة عودة الروح للقرية المصرية وعلاج لأهم مشاكل فئات المجتمع المصرى.

مجدي ملك: المبادرة ثمرة من ثمار الإصلاح الاقتصادي

وأكد عضو مجلس النواب، مجدي ملك، أن المبادرة هى ثمره من ثمار الاصلاح الاقتصادى، الذى أعطى للدولة القدرة على مواجهة التحديات وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة ولعل نجاح المبادرة واكتمال نضج ثمارها يتوقف على المتابعة والمشاركة الفعالة لكل فئات المجتمع ومؤسساته.

هذا وقد شهد استاد القاهرة الدولي يوم الخميس الماضى، المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة وسط حضور الآلاف من المواطنين من كل مراكز وقرى ومحافظات مصر، بحضور رئيس الجمهورية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لدى مصر فرصة حقيقية لتطوير قدرات الصناعة وأن الأولوية للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف"، مضيفًا: اتابع عن كثب قضية المناقصات مع الشركات التي تستهدف المشاركة في مبادرة حياة كريمة"، لافتا إلى أن "مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطويرالتعليم والصحة والاتصالات والزراعة".