/641233/بيلاروسيا-تتصدر-ومصر-في-المركز-الثالث-في-منافسات-السلاح-للتتابع-المختلط-ببطولة-العالم-للخماسي-الحديث
تربع منتخب بيلاروسيا على صدارة منافسات السلاح بتتابع المختلط، ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وتستيف البطولة ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، وبدأت منافسات البطولة يوم 12 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج ترتيب المتسابقين:
ترتيب المنتخبات في منافسات السلاح
تصدر ثنائي منتخب بيلاروسيا أولاديسلاو بيرازافيك وإتسينا كاتسيارينا منافسات السلاح بمجموع نقاط 582، بينما جاء في المركز الثاني ثنائي منتخب روسيا إيجور جرومادسكي ويانا سولوفينا بمجموع نقاط 564، وجاء ثنائي منتخبنا الوطني سلمى أيمن ومهند طارق في المركز الثالث بمجموع نقاط 543.
استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث
تسيضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وبدأت فعاليات البطولة يوم 12 من شهر يوليو الحالي، بمشاركة 27 دولة من جميع أنحاء العالم، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تنتهي منافسات البطولة اليوم الأحد، الموافق 18 من نفس الشهر.
الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث
تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل و ملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق ، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.
ممثلين مصر في بطولة الخماسي الحديث
إياد الكاشف وأدهم هاني فودة ومحمد الجندي ويوسف قرني ومحمد الجندي وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام. وعلى الجانب الأخر يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروسيا تتصدر ومصر في المركز الثالث في منافسات السلاح للتتابع المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.