وزير النقل: لن أسمح بأى تعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير النقل - خلال متابعته ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، عملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديدية بمنطقة محرم بك، فى إطار تنفيذ مشروع القطار السريع - أنه سيتم استخدام الأرض بعد إزالة التعديات عليها فى إنشاء المحطة النهائية لمسار القطار السريع بالإسكندرية.

وأضاف أنه تقرر جعل مسار مترو أبو قير على كوبرى علوى، لمنع أى تزاحم بالمحافظة، واستغلال الجزء الأسفل من الكوبرى فى إقامة جراجات وغيرها من الأعمال التجارية لخدمة المواطنين.

واستعرض الوزير المشروعات الجديدة التى تنفذ على أرض الإسكندرية فى ظل الجمهورية الجديدة، كمشروع تطوير محطة مصر، ومشروعات تطوير النقل السككى الكهربائى، وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير (مترو عالى الكثافة بالمسار من أبو قير وحتى محطة مصر) بطول 21.7 كم كمرحلة أولى، ومشروع تأهيل وتطوير ترام الرمل، ومن المقرر العمل بهما من بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى القطار السريع.

من جهته، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزير النقل على تلبيته مطالب أهالى الإسكندرية الخاصة بمشروع "مترو أبو قير"، بجعل مسار المترو علوى وليس سطحى، وذلك للحد بشكل كبير من الازدحام بالمحافظة، والاستفادة بالأراضى الموجودة أسفل المسار فى أعمال تجارية واقتصادية تخدم أهالى الإسكندرية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى التنسيق الكامل بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديدية ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات، مؤكداً أنه ستتم إزالة كل التعديات والتجاوزات التى تعرض حياة المواطنين للخطر، وتطوير السكة الحديدية بالمحافظة.