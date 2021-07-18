جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لعلاج الفقراء والمحتاجين وكفايتهم فيما يحتاجون إليه من عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ فى القلب وغيره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لإجراء عمليات القلب لغير القادرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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