بعثة مصر بالأمم المتحدة تنظم حدثا افتراضيا بشأن أزمة المياه العالمية

جدة - نرمين السيد - نظمت البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، حدثًا افتراضيًا بشأن "أزمة المياه العالمية: تعزيز التعاون الدولى" بالتعاون مع البعثات الدائمة للأردن والإكوادور والمجر وفيجى والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.





أدار الجلسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وشارك فيه كمتحدثين رئيسيين كل من السكرتيرة العامة للجنة الاقتصادية لأوروبا، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، ونائبة سكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمستشار الفنى الرئيسى لهيئة الأمم المتحدة للمياه، والمندوب الدائم لمنظمة "العدالة للأرض" ممثلاً عن المجتمع المدنى، كما حضر الحدث عدد كبير من السفراء والخبراء وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين فى جنيف.

أبرز المتحدثون خلال الحدث التحديات الناتجة عن ندرة المياه، وارتباط ذلك بالسلم والأمن الدوليين، مؤكدين ضرورة اتباع نهج شامل للتغلب على أزمة المياه العالمية، خصوصًا فى إطار التبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

كما شددوا على ضرورة الحفاظ على البيئة النهرية، وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المعتمدين على مصادر المياه، والتعاون فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقًا لمبادئ وأحكام القانون الدولى ذات الصلة.

وشدد المتحدثون على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالنفاذ إلى المياه والصرف الصحى، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المنظمات الدولية ذات الصلة، وبحث العلاقة بين المياه والموضوعات الأخرى الواقعة ضمن ولاية تلك المنظمات مثل حقوق الإنسان، والعمل اللائق وسبل العيش الكريم، وتغير المناخ وحماية البيئة، وغيرها من الموضوعات.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز وتقوية الأطر الدولية المتعلقة بضمان النفاذ إلى المياه النظيفة والآمنة والمستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه.

يأتى الحدث ضمن سلسة من الأحداث التى تنظمها البعثة مع مجموعة النواة التى قدمت بياناً مشتركاً حول "أزمة المياه العالمية" خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، والذى انضم إليه 45 دولة أغلبهم من الدول التى تعانى من ندرة المياه.

وأكد البيان المشترك ضرورة حماية الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الطلب على مصادر المياه وصحة النظم البيئية المائية، مبرزاً أهمية التزام الدول بالوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون على الصعيد الدولى من خلال تبادل البيانات والمعلومات، والإدارة المتكاملة للموارد المائية العابرة للحدود بطريقة منصفة ومعقولة ومستدامة مع الالتزام بعدم التسبب فى ضرر ذى شأن، والالتزام بعدم تسبب أى نشاط واقع على إقليم الدولة فى أضرار جسيمة للبيئة.