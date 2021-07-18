صور.. الأنبا مكاريوس يترأس كرنفال اكتشاف المواهب بالمنيا

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، كرنفال اكتشاف المواهب، بحضور نخبة من نجوم الميديا المسيحية الفنان جميل عزيز، والفنان أيمن أمير، والمرنم يوسف بيتر، ونجوم قناة كوجى الطفل ميلاد ماجد، والطفلة بسنت أشرف، وبحضور قناتى CTV وكوجى.





جاء ذلك خلال تنظيم خدمة الموهوبين بالمطرانية، كرنفالها السابع لاكتشاف المواهب بواحة القديس أنطونيوس بقرية 8. بدأ الكرنفال بالسلام الوطنى باللغتين العربية والقبطية، ثم قدم كورال أكاديمية الموهوبين فقرة من إنتاج الأكاديمية، ثم أعقبها كلمات ضيوف الكرنفال، واُختُتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا مكاريوس راعى الأكاديمية، والذى قدم الدروع الفخرية للأكاديمية للضيوف المشاركين. اشترك فى الكرنفال أكثر من 3.500 طفل من 56 كنيسة من 5 إيبارشيات مختلفة، يرافقهم أكثر من 500 خادم وخادمة. جدير بالذكر أن الكرنفال خاص بمرحلتى خ وإعدادى، وسيتم الإعلان لاحقًا عن كرنفال مرحلتى ثانوى وجامعة، المزمع إقامته فى نهاية شهر أغسطس المقبل.

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