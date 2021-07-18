الزراعة: نضخ لحوما تغطى جميع المحافظات بالسيارات المتنقلة مع خصم 25% في السعر

أكد المهندس أحمد فتحى مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية والطازجة على المنافذ الثابتة والمتحركة، بكميات تكفى المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن الأسعار ما بين 105 كيلو الطازج الكندوز و110 الضانى، والكبدة 105 جنيه، واللحم السودانى 85 جنيها.
وقال مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن كميات اللحوم التي يتم توفيرها تغطى جميع المحافظات بالسيارات المتنقلة بجانب خصم 25 % في أسعار اللحوم.
وأوضح مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة، أنه منذ شهر يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم بجميع المنافذ بالمحافظات، لافتا إلى أته سيتم ذبح الأضاحى بالمجان في مجازر الحكومية التابعة لوزارة الزراعة من 8 صباحا إلى 8 مساء .
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