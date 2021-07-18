/641235/تحذير-سوداني-عاجل-بعد-هطول-أمطار-غزيرة-على-هضبة-أثيوبيا

حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الأحد، من زيادة في منسوب مياه النيل نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.

أمطار غزيرة على هضبة أثيوبيا

دعت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء السودان "سونا" "القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات".

وقال البيان: "سوف تكون هناك زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم".

و نقلت قناة "العربية" عن مسؤول سوداني قوله إن تدفقات المياه القادمة من إثيوبيا قد استقرت وذلك بعد انخفاض منسوب المياه بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وحذر المسؤول السوداني من أن "عدم توقيع اتفاق ملزم لملء سد النهضة يشكل خطورة على سد الروصيرص".