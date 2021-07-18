النواب يعلن عقد جلسته العامة الأحد المقبل بدلًا من السبت

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، إرجاء الجلسة العامة التى كان مقرر عقدها السبت المقبل، لتعقد الأحد 25 من الشهر الجارى.



جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، إرجاء الجلسة العامة التى كان مقرر عقدها السبت المقبل، لتعقد الأحد 25 من الشهر الجارى. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى قد رفع الجلسة العامة الأخيرة للمجلس الاثنين الماضى، بعد أخذ الموافقة النهائية على 6 مشروعات قوانين.

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