محافظ الشرقية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى نص البرقية: "يسعدنى ويشرفنى، وإنه لمن دواعى سرورى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية، أسمى آيات التهانى القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لاستكمال مسيرة النهضة وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربى تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصرى بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.