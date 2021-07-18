عاجل.. محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.





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