وزارة الأوقاف: فتح المساجد قبل صلاة العيد بـ 10دقائق وغلق دورات المياه

أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع العاملين بوزارة الأوقاف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد، موضحا أن المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة العيد فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن المسجد سيفتح قبل صلاة العيد بـ 10 دقائق، وسيتم غلق المسجد بعد خطبة العيد بـ 10 دقائق، وما زلنا مستمرين في غلق دورات المياه، وبالتالى لابد من الوضوء قبل الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، أنه لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات سوى المساجد المحددة، ولابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للمرور بهذه الأزمة بسلام، وعلى المواطن الخروج من البيت متوضأ وارتداء كمامة قبل الدخول للمسجد، بجانب عدم التزاحم سواء في الدخول او الخروج من المسجد.