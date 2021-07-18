/641237/كورونا-تضرب-دورة-ألعاب-طوكيو-واللجنة-الأولمبية-تستقر-على-موقف-الجماهير-من-الحضور-وصدمة-داخل-بعثتي-بريطانيا-وجنوب-إفريقيا-وخسائر-فادحة-في-حالة-التأجيل

تزامن تعدد إصابات الرياضيين مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها يوم 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وقد أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية على وجود العديد من الإصابات داخل بعثات المنتخبات المشاركة في طوكيو 2021، ويعرض دوت الخليج خلال السطور القليلة المقبلة مظاهر تأثير فيروس كورونا المستجد على أولمبياد طوكيو:

كورونا تضرب أولمبياد طوكيو

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عن تنظيم دورت الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، على وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل بعثات المنتخبات المشاركة في أولمبيات طوكيو، وتمثلت تلك الإصابات في:

إصابة 3 لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد، من بينهم اللاعبين تابيسو مونيابي وكاموهيلو ماهلاتسي، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

كورونا تضرب بعثة منتخب بريطانيا قبل الأولمبياد

عزل 6 رياضيين من بعثة منتخب بريطانيا بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث قد أعلنت اللجنة الأولمبية البريطانية في بيان رسمي لها، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، ليس من أعضاء البعثة ولكنه كان على تواصل مستمر بأعضاء البعثة أثناء سفرهم إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وتم عمل مسحة طبية لهؤلاء الرياضيين الست الذين خالطو الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة المسحة الطبية سلبا، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية أصرت على وضعهم داخل الحجر الصحي.

صدمة داخل المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا

يستعد المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن تفاجئ مسئولو المنتخب باكتشاف وجود 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد، داخل صفوف المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، وجاء من بين المصابين الثلاثة تابيسو مونيابي وكاموهيلو ماهلاتسي، ويأتي ذلك قبل خوض المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، مع منتخب اليابان، ضمن منافسات أولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتقام المباراة يوم الخميس المقبل.

موقف الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو

حظى موقف الجماهير من الحضور في أولمبياد طوكيو، بنصيب كبير من خطط اللجنة المنظمة للأولمبياد، خاصة وأن دورات الألعاب الأولمبية تحظى بجماهرية كبيرة بسبب إقامتها بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم، وبعد فترة طويلة من المناقشات توصلت اللجنة المنظمة على حظر حضور الجماهير الأجانب، واقتصار الحضور على وجود 10 ألاف من اليابانيين فقط، ودعى كبار لاعبي المنتخب الياباني غلى مراجعة قرار حظر الجمهور ومحاولة الدفع بتواجد الجمهور في منافسات الأولمبياد.

خسائر فادحة بسبب قرار التأجيل

بالتأكيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، تسبب في وجود خسائر فادحة للجنة المنظمة لها، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية اليابانية، أن تكاليف إقامة الأولمبياد قبل التأجيل بلغ نحو 13 مليار دولار، ولكنه وصل بعد قرار التأجيل إلى نحو 14.9 مليار دولار، بواقع خسائر 1.9 مليار دولار، مما يؤكد على عدم التفكير في قرار التأجيل مرة أخرى.