/641244/بيلاروسيا-تتوج-بذهبية-تتابع-المختلط-في-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث-ومصر-تحتل-المركز-الخامس

استطاع منتخب بيلاروسيا من حصد المركز الأول في فعاليات تتابع المختلط ضمن منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وتوج منتخب بيلاروسيا بالميدالية الذهبية في منافسات تتابع المختلط والتي أقيمت اليوم الأحد، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب المنتخبات

احتل المركز الأول في منافسات تتابع المختلط ضمن فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث، ثنائي منتخب بيلاروسيا أولاديسلاو بيرازافيك وإتسينا كاتسيارينا، وجاء في المركز الثاني ثنائي منتخب بولندا إيوا بيدزويسكا وماسييج كليميك، بينما جاء ثنائي منتخبنا الوطني للفريق الأول سلمى أيمن ومهند طارق في المركز الخامس ، وثنائي الفريق الثاني مريم عامر ومحمد حسام في المركز 17.

استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث

تسيضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وبدأت فعاليات البطولة يوم 12 من شهر يوليو الحالي، بمشاركة 27 دولة من جميع أنحاء العالم، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تنتهي منافسات البطولة اليوم الأحد، الموافق 18 من نفس الشهر.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل و ملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق ، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.

ممثلين مصر في بطولة الخماسي الحديث

إياد الكاشف وأدهم هاني فودة ومحمد الجندي ويوسف قرني ومحمد الجندي وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام. وعلى الجانب الأخر يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد.