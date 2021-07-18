/641246/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-عودة-لاعبي-الفريق-للتدريبات-وتحديد-موقف-شيكابالا-وأجندة-الفارس-الأبيض-خلال-الفترة-المقبلة

يشهد نادي الزمالك اليوم الأحد 18/7/2021 العديد من الأخبار والأحداث على الساحة العالمية ، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار نادي الزمالك اليوم وأبرزها عودة اللاعبين للتدريبات وموقف شيكابالا من المباريات.

عبدالله جمعة يواصل برنامجه التأهيلي في تدريبات الزمالك

واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوضه تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني جمعة من إصابة، عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة.. حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

أشرف بن شرقي ينتظم في تدريبات الفارس الأبيض

أنتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الترسانة، وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يكشف طريقة حصد الدوري.. ويوضح موقف شيكابالا من الإصابة

أعلن نادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض خلال المرحلة المقبلة استعدادا لعودة مواجهات الدوري الممتاز ، فضلا عن تحديد موقف محمود عبدالرازق شيكابالا وزيزو من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن شكوى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض اللاعبين تدريب الغد الإثنين في العاشرة والنصف صباحا بملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، بدلا من خوضه في الخامسة مساءً.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.