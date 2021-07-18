الأوقاف : الشيخ جابر طايع خطيبا بالمكافأة لمسجد السلطان حسن بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن الشيخ جابر تسلم تصريح الخطابة كخطيب متميز بالمكافأة بمديرية أوقاف القاهرة تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، مؤكدا أنه أدى مهامه بكفاءة وإخلاص وكان نموذجًا يحتذى به.

الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد أهدى درع الوزارة للشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى السابق كأول مسئول بالوزارة يحال للمعاش.

وكان وزير الأوقاف قد قال فى كلمة ـ خلال التكريم الذى أقامته الوزارة بقاعة حراء بالديوان العام، اليوم الأحد، للشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى السابق لبلوغه سن المعاش ـ "أننا فى هذا الوطن نسيج متكامل لردع من تسول له نفسه الخروج عن مقتضيات الدولة، وأننا جميعًا نعمل فى وزارة الأوقاف بمنهج واحد وفكر واحد، وأن القاعدة التى نسير عليها هى : "عموم الفهم وخصوصية التكليف" ، فكل قيادة من قيادات الوزارة لديها عموم فهم لكيفية إدارة هيكل الوزارة الوظيفى مع خصوصية كل قيادة بتكليف يتناسب مع طبيعة مهامه داخل مسماه القيادى، مثمنًا جهود الشيخ جابر طايع فى خدمة الدعوة والوطن مؤكدًا أنه أدى بكفاءة وإخلاص فكان نموذجًا يحتذى به.

يشار إلى أن الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور الشحات العزازى كانا خطيبين لمسجد السلطان حسن بالقاهرة فى وقت سابق.