فيديو.. وزير الأوقاف: حياة كريمة مبادرة إنسانية تجبر خواطر المصريين

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن ما يحدث فى الدولة المصرية من حماية اجتماعية وعناية بالأهالى فى الريف والنجوع والقرى عمل وطنى وإنسانى بامتياز، مضيفًا: "نسأل الله أن يجعله فى ميزان حسنات كل من فكر أو ساهم أو سلط الضوء أو أسهم بمجهود أو مال أو وقت فى المبادرة".

وأوضح وزير الأوقاف، أن كل مؤسسات الدولة تشارك فى المبادرة وهناك برنامج عمل لكل وزارة، منوهًا إلى أن الوزارة ساهمت بـ100 مليون جنيه فى مبادرة سكن كريم فى 5 محافظات، و30 مليون جنيه تم إرسالها إلى وزارة التضامن لتأسيس 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية، و175 مليون جنيه فى بناء المدارس.