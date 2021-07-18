أمانة المصريين الأحرار بالبحيرة تناقش خطط المرحلة المقبلة

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جدة - نرمين السيد - بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من قبل أمين المحافظة أحمد حمودة، وتبادل الأعضاء التهانى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ثم طرح بعض النقاط وخطة الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتبادل آراء الحضور حولها.
كما أكد أحمد حمودة،على ضرورة مساندة القيادة السياسية للدولة خلال المرحلة الصعبة المقبلة، نظرا لما يطرح من قضايا شائكة على الساحة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور هانى مهنا أمين تنظيم المحافظة، عضو الهيئة العليا، والدكتور علاء رشدى أمين التدريب والتثقيف، وسعيد عبداللا مسؤول الإعلام بالمحافظة، وياسر الزمرانى عضو هيئة المكتب، كما حضر أيضًا أمين بندر كفر الدوار عبده الفرلى.
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