التضامن: نستهدف رفع كفاءة أكثر من 3 آلاف حضانة خلال مبادرة حياة...

قالت إيمان حلمى معاون وزيرة التضامن ، إن مبادرة حياة كريمة تضم 17 هدف وعلى رأس تلك الأهداف تطوير قرى الريف المصرى والقضاء على الفقر والجوع، موضحة أن المبادرة هي مشروع متكامل بشكل تنموى.

وأضافت معاون وزيرة التضامن ، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة اليوم، إن وزارة التضامن خلال مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات تأمينية للمسننين، والاستثمار في البشر ، بجانب بناء الانسان بشكل متكامل ومتعدد كى نعمل على خدمة كافة الفئات المستهدفة .

وتابعت معاون وزيرة التضامن: نبدأ بالحضانات حيث نستهدف ورفع كفاءة أكثر من 3 آلاف حضانة في 1400 قرية في 52 مركز الذين تستهدفهم مبادرة حياة كريمة، بجانب اكتشاف مبكر للإعاقة وصعوبات التعلم ، ونستهدف أيضا مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم في أكثر من 1200 مدرسة بجانب عيادات 2 كفاية، وهي: عيادات تنظيم أسرة وتقديم خدمات ذوى الإعاقة وخدمات لتمكين ذوى الإعاقة وحضانات لذوى الإعاقة.