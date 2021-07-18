السيسي وبن زايد يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الأضحي  

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحي المبارك معرباً عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس بادل الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.