الصحة: توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضاقة إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، كمخزون استراتيجى يبلغ ٢٠ ألف كيس دم و ١٠٠ ألف كيس بلازما بجميع بنوك الدم.

وأكدت على التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع المحافظات بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات الوزارة، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

ياتى ذلك ضمن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.