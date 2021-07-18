جدة - نرمين السيد - تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء جميع المسافرين ومرتادى المطار، والاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولى.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمتابعة حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى والتى تشهد كثافة عالية بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك. وبدأت الجولة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا الإجراءات الأمنية وإنسيابية حركة الركاب عند المداخل وكاونترات السفر والجوازات وغيرها من مراحل السفر. كما تفقد الطيار منتصر مناع، صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب 3، ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة. تأتى هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة وقياس مستوى الخدمات فى ظل زيادة الحركة الجوية داخل المطارات المصرية خلال هذه الفترة. وفى ختام الجولة هنأ نائب وزير الطيران العاملين والمسافرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رافق الطيار منتصر مناع طارق نصير مستشار وزير الطيران لشئون الأمن والمحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والمهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير الطيران يطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.