سفير مصر بهولندا يلتقى بشباب الجيل الثانى والثالث من أبناء الجالية المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حاتم عبد القادر، السفير المصرى لدى مملكة هولندا، بمجموعة من شباب الجيل الثانى والثالث من أبناء الجالية المصرية فى هولندا والذين ينتمون إلى مختلف التخصصات، وذلك اتساقاً مع حرص الدولة على التواصل مع شباب المصريين بالخارج وربطهم بجذورهم الوطنية.





وقام السفير خلال اللقاء بإطلاع الشباب على التطورات التى شهدتها مصر على مختلف الأصعدة على مدار السنوات الماضية، وحتى الآن، الأمر الذى ساهم فى رسم ملامح جمهورية جديدة تستهدف تطوير وتنمية الوطن ورفع مستوى معيشة المواطن، بما فى ذلك التحديث الضخم لشبكات البنى التحتية، والقضاء على العشوائيات، والتوسع فى المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن توسيع الرقعة الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الطاقة، بالتوازى مع تطوير قطاعات التعليم والصحة. كما كان اللقاء فرصة للإجابة على كافة أسئلة وشواغل الشباب المصرى والاستماع إلى مبادراتهم وأفكارهم الخلاقة التى تستهدف نقل الخبرات والتجارب إلى وطنهم الأم.

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