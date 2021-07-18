/641250/العامري-فاروق-يكشف-تفاصيل-الخلاف-مع-محمود-الخطيب-في-الأهلي

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن السبب وراء اطلاق الشائعات بشأن الوقيعة مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وذلك عبر تصريحات تلفزيونية ويرصدها دوت الخليج.

وقال العامري فاروق عبر تصريحات تلفزيوينة " في النادي الأهلي هناك بعض المناصب الكبيرة إذا أراد أي شخص افتعال أزمة سيحاول الوقيعة بينهم، وهم رئيس النادي ونائب الرئيس وأمين الصندوق".

العامري يفاروق يكشف تفاصيل الأزمة مع محمود الخطيب

وواصل العامري فاروق " مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب ذو عقليات كبيرة ولا نلتفت لأي أقاويل والصورة في النهاية خير دليل على عمل المجلس".

واختتم نائب رئيس القلعة الحمراء تصريحاته قائلا : " بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال العامين الماضيين كانت صعبة للغاية لأننا نبني جيلا جديدا للأهلي وفي الفترة الأخيرة الأهلي أصبح يمتلك فريقا قويا بمعدل أعمار جيد جدا ومزيج بين الخبرات والشباب".

على جانب أخر أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الإحترام الكبير للزمالك وشيكابالا وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بين القطبين خلال الساعات الماضية عقب تتويج المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن مشكلته مع الزمالك

وقال سيد عبدالحفيظ عبر تصريحات تلفزيونية: " بفضل المولى عز وجل قدرنا نعمل مباراة كويسة ونحقق البطولة العاشرة".

وواصل سيد عبدالحفيظ : "نادي الزمالك نادي محترم ، وكلنا في اتجاه واحد ولا يصح ما حدث ونحترم القلعة البيضاء للغاية ونقدره".

وتابع: " بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام تجعلنا في موقع مسئولية أكبر وأهم وخاصة أن هذا العدد من البطولات لم يحققه أي فريق في القارة وبالتالي الحفاظ عليه مهمة أساسية.

وتحدث عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تواجد الخطيب لبعثة النادي الأهلي رسالة هامة للاعبين وأنه ينتظر منهم المزيد والنجاح مهما كانت الصعاب.

وحصد عبدالحفيظ كمدير كرة مع النادي الأهلي 18 بطولة حتى الأن بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز ، بينما حصل ثابت البطل في نفس المنصب على 12 لقب فقط مع القلعة الحمراء.

وفي المجمل حصد سيد عبد الحفيظ البطولة ٣٢ في تاريخه مع الأهلي سواء حينما كان لاعبا أو مديرا للكرة بواقع 18 بطولة في منصب مدير الكرة ، و14 لقب كلاعب في القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن الأهلي حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد التتويج باللقب على حساب كايزر تشيفز في النهائي الذي أنتهى بثلاثة أهداف دون رد.