قداسة البابا يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - فى إطار الروح الوطنية العظيمة التى يعيشها الشعب المصرى العظيم، والتى صارت أنموذجًا للعيش المشترك، هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.





وجاء فى رسالته الكريمة: "يسعدنى أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس بأرق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام، وأن يحفظكم فى أتم صحة وعافية وأن يمنحكم المزيد من النجاح والتوفيق".

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لقداسة البابا على هذه التهنئة الكريمة، متمنيا لقداسته كل التوفيق، مؤكدًا على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية فى خدمة الوطن.