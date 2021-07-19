/641253/تفاصيل-خدمة-الموبايل-بانكنج-من-بنك-الإسكندرية

بنك الإسكندرية يقدم خدمة الموبايل البنكي للعملاء القدامى والجدد وذلك لتسهيل القيام ببعض المعاملات الفرع في المصيف مع بنك الاسكندرية ولهذا ننشر مميزات خدمة الموبايل بانكنج من بنك الإسكندرية .

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مميزات خدمة الموبايل بانكنج من بنك الإسكندرية

متابعة تفاصيل الحساب وبيانات الشهادات والودائع. الاطلاع على تفاصيل البطاقات سواء الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان بما يتضمن الرصيد الانتماني المتاح، المبلغ المستحق للسداد، تاريخ الاستحقاق. الاطلاع على جميع بيانات التمويل مثل نوع القرض، الرصيد، مبلغ التعاقد، تاريخ استحقاق التمويل، مبلغ الأقساط

مزايا خدمة الموبايل بانكنج من بنك الإسكندرية

الاطلاع على جميع بيانات حساب السحب على المكشوف: النوع، حالة الحساب، القيمة. عرض جميع المعاملات (ببيانات توضيحية) واستخراج المعاملات البنكية مع إمكانية اختيار نوع المعاملات بناء على التاريخ أو نوع المعاملة. التحويل بين حساباتك بالجنيه المصري وبالعملة الأجنبية أو من حسابك بالعملة الأجنبية إلى حسابك بالجنيه المصري. التحويلات لحسابات أخرى ببنك الإسكندرية أو لبنوك أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري عبر رابط رمز الأمان O-Keyبخطوة واحدة بسيطة.