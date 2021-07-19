/641255/شروط-خدمة-البريد-السريع-من-البريد-المصري
يستفسر عملاء البريد المصري عن شروط خدمة البريد السريع من البريد المصري وذلك قبل بدأ عيد الأضحى المبارك 2021 حيث أن خدمة البريد السريع من البريد المصري يهتم بها الكثير من المواطنون لذا ننشر الشروط والأحكام الخاصة بها.
دوت الخليج
شروط خدمة البريد السريع من البريد المصري
رقم باركود مميز متوافق مع صيفة الباركود Font39 SIO بحيث يكون مطبوع أو ملصق على المظروف فى مكان واضح. يتم إرسال ملف بيانات File Download Excel للبريد المصري متوافقا مع معايير البريد المصري قبل 48 ساعة من الإيداع الفحلي للبعاث.
خدمة البريد السريع من البريد المصري
يجب أن تكون كل مادة بريدية من هذه الكمية متطابقة من حيث الحجم والوزن. الخدمات الإضافية: يمكن الحصول على خدمات الإضافية لتسليم البضائع مثل التأمين الاختياري وعلم الوصول وتحصيل النقدية عند التسليم مع خدمة البريد السريع مقابل أجر إضافى.
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