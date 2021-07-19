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مميزات بطاقات الخصم المباشر من العربي الإفريقي الدولي تقدم بطاقات الخصم المباشر العديد من المزايا للعملاء الذين يحملونها، إذ يمكن استخدام مميزات بطاقات الخصم المباشر من العربي الإفريقي الدولي محليا ودوليا وفي الشراء والدفع عبر الإنترنت.

دوت الخليج

مميزات بطاقات الخصم المباشر من العربي الإفريقي الدولي

البطاقات مزودة بشريحة الذكية لتأمين معاملات كافة. سهولة التعامل على الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم. سحب نقدي مجانا من أي ماكينة صراف آلي تابعة أو غير تابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي.

بطاقات الخصم المباشر من العربي الإفريقي الدولي

إمكانية استخدام البطاقات محليا ودوليا. رصد حقيقي للاحتيال، إذ يتم رصد البطاقة لتجنب أي نشاط مشبوه، وقد يقوم مركز خدمة العملاء بالبنك بالاتصال بك إذا تم الكشف عن أي سلوك يشتبه فيه على البطاقة. تلقى رسالة بعد كل معاملة تتم على البطاقة. مجموعة وأسعة من العروض على التسوق والمطاعم والفنادق مقدمة من فيزا و ماستركارد.