/641252/التنسيقية-تهنئ-إتحاد-شباب-الجمهورية--مصر-بحاجة-لكل-جهد-وطني-يستهدف-رفعة-الوطن
تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، والذي يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي، الذى تحتاجه مصر على الدوام.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تهنئة التنسيقية لاتحاد شباب الجمهورية
اتحاد شباب الجمهورية
وإننا نؤكد أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة الذى يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة .
وتجدر الإشارة إلي أن لجنة التدريب والتطوير قامت بالأجتماع بأعضاء فريق مدربي التنسيقية "CPYP Trainers Club" وذلك لعرض الخطة التدريبية القادمة للأعضاء الاحتياط داخل التنسيقية ، وقامت اللجنة بمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بهم للوصول لأفضل المقترحات لإنجاح العملية التدريبية، يأتي ذلك حرصاََ من التنسيقية على تنمية وبناء قدرات أعضائها .
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