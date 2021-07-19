تنسيقية الأحزاب تهنئ اتحاد شباب الجمهورية الجديدة : بداية لتأسيس مجتمع ناهض

جدة - نرمين السيد - وقالت التنسيقية، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يعد إضافة لمسيرة العمل التنموى الشبابى، الذى تحتاجه مصر على الدوام.

وأكدت تنسيقية الأحزاب أن مصر بجمهوريتها القادمة، ستكون بحاجة دائماً إلى كل جهد وطنى دؤوب، ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه فى التنمية الشاملة التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ "مبادرة حياة كريمة"، لافتة إلى أنه يعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض، ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة.

جدير بالذكر، أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، يضم تجمعا شبابيا من مختلف الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، يهدف إلى توحيد مجهودات العمل المجتمعى والتنمـوى فى إطار رؤية مصر 2030، وسياسات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.