/641262/لاتهامه-في جريمة-تمويل-الإرهاب-حبس-رئيس-تحرير-جريدة-الأهرام-الأسبق

قررت النيابة العامة حبس الكاتب الصحفى عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

حبس رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق

جدير بالذكر أن عدد من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين قد تقدموا بشكوى لضياء رشوان نقيب الصحفيين، ضد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة عضو الجمعية العمومية ورئيس تحرير الأهرام الأسبق.

وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، في وقت سابق، بإلغاء الحكم الصادر ببراءة عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، وحبسه 6 أشهر في واقعة الاعتداء على الإعلامية سحر عبد الرحمن بالسب والقذف والضرب وتغريمه 30 ألف جنيه بخلاف التعويض المدني المستحق لها.

وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً ببراءة سلامة وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف، والتي قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا الحكم فيه لجلسة 11/5/2014 وبهذه الجلسة ألغت حكم البراءة وقضت بالحكم السالف.