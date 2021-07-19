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شبكة المصرية للاتصالات We ننشر تفاصيل الانترنت المنزلى Indigo تقدم اسعار مغرية على نظام الانترنت المنزلى Indigo من المصرية للاتصالات وهذا ما ننشره في السطور التالية .

دوت الخليج أسعار دقائق المصرية للاتصالات في نظام الانترنت المنزلى Indigo سعر دقيقة الدولى 2.99 جنيه/دقيقة بالإضافة الى 1.50 جنيه رسوم فتح المكالمة مثل.. Zone 1 : الدول العربية وامريكا Zone 2: اوروبا وكندا ودول الكاريبى Zone 3 : باقى دول العالم وجنوب السودان فيما عدا الدول التالية : (تونس – الجزائر –- المغرب – موريتانيا- النيجر –المالديف-سيشيل-غينيا-تشاد-كوبا-زيمبابوي—بروندي-مالي-سيراليون-مدغشقر). شروط نظام الانترنت المنزلى Indigo المصرية للاتصالات الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة = 1 وحدة | الدقيقة للخط الأرضي = 1 وحدة. الدقيقة و الرسالة للشبكات الأخري = 5 وحدة | 1 وحدة =1 ميجابايت. سعر موحد للدقيقة والرسالة خارج الباقة 14 قرش. كل الأسعار غير شاملة الضرائب. تطبق سياسة الاستخدام العادل علي الأرقام المفضلة بحد أقصي 1,000 دقيقة شهرياً. سعر إستقبال التجوال ساري في بلاد معينة لمعرفة تفاصيلها كلم 800.

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