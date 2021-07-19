/641259/المهدي-سليمان-يسخر-من-شريف-إكرامي-بعد-تغريمه-من-بيراميدز-بسبب-الأهلي

أثار المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن نشر تويتو عقب دقائق من تدوال توقيع النادي السماوي عقوبة على شريف إكرامي بسبب النادي الأهلي.

المهدي سليمان يسخر من شريف أكرامي

ونشر المهدي سليمان تويتة عبر تويتر أظهرت السخرية من قرار بيراميدز بتوقيع عقوبة على شريف إكرامي بسبب تهنئة اللاعب للمارد الأحمر بعد حصد دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يقرر معاقبة شرف أكرامي بسبب الأهلي

وكشف إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيونية يرصدها دوت الخليج أن نادي بيراميدز قرر توقيع عقوبة على شريف إكرامي بمقدار 100 ألف بسبب تهنئة للمارد الأحمر بدوري الأبطال.

على جانب أخر عبر محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته البالغة بتتويج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد.

وقال محمد شريف خلال تصريحات تلفزيونية : "مبسوط جدا أنى أنا جزء من هذا الإنجاز في بطولة كبيرة مثل بطولة إفريقيا تمثل أهمية قصوى لجماهير النادي". وواصل شريف : " يمكن أهمية دوري أبطال إفريقيا لأنها غابت لفترة، لكنها عادت ولمرتين متتاليتين، الأمر الذي يجعل هذا الإنجاز محسوبا لصالح الجيل الحالي في القلعة الحمراء، وإن شاء الله نحصده السنة القادمة".

وأضاف شريف : " عند عودتي للنادي الأهلي كانت لدي طموحات كتيرة خاصة الجوائز الجماعية مع النادي وبعدها تكون الأهداف الفردية أني أكون بطل إفريقيا أو هداف البطولة".

موسياني يتحدث عن الأهلي

واستكمل : " والدي كان زملكاويا متعصبا قبل رحيلي من وادى دجلة للمارد الأحمر، لكنه حاليا أصبح أهلاويا بمعنى الكلمة.

وتابع: " بالرغم من توقيعي لمدة 20 يوما للزمالك، قام والدي بالتأكيد أنه بالرغم من زملكاويته الشديدة إلا أنه ينصحني بالتوقيع للأهلى؛ لأن مستقبلي سيكون أفضل داخل القلعة الحمراء".

كشف بيتسو موسيماني عن خطة التغلب على كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في مركب محمد بن خامس بالمغرب ، والتي أنتهت بالفوز بثلاثية دون رد.

وقال موسيماني : "هزيمتنا من سيمبا التنزاني تسببت في استفاقة لاعبي الأهلي والفوز بالبطولة الافريقية العاشرة بعد ذلك.. كنا نحتاج مثل تلك المباراة لنعلم أننا لن نفوز علي الجميع" وقال : أعتمدنا على التوازن في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بدوري أبطال إفريقيا ، ودرسنا نقاط القوة والضعف أمام الجنوب إفريقي لذلك أستطاعنا الانتصاروحصد اللقب".