/641261/حصاد-الصحف-العالمية-والأندية-عن-فوز-الأهلي-بـ-العاشرة-المارد-الأحمر-يسيطر-على-دوري-الأبطال-زعيم-إفريقيا-يغزو-القارة-السمراء

نجح الأهلي في تحقيق اللقب العاشر في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن تتويج المارد الأحمر بالبطولة العاشرة.

وكتب موقع "بي بي سي" البريطاني عن تحقيق الأهلي للرقم القياسي : "واضعا نتيجة "3-0" في العنوان، ومشيرا إلى الرقم القياسي و"التاج الأفريقي".

أبرز ماقالته الصحف العالمية فوز الأهلي

وقال موقع "سكاي سبورتس" البريطاني عن تتويج الأحمر : "الأهلي المصري يحقق دوري أبطال أفريقيا ويمدد رقمه القياسي باللقب العاشر في تاريخه".

وذكرت مجلة "فور فور تو" الشهيرة : " أهلي بيتسو يتفوق على التشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويتوج بالعاشرة".

وأشار موقع "جول" العالمي: "الأهلي يحطم تشيفز ويخطف لقب دوري أبطال أفريقيا".

مواقع عالمية تشيد بالنادي الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

وكتبت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة عن اللقب "العاشر" للمارد الأحمر: "العاشرة تصل للأهلي.. أغمر كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية".

وقال "موندو ديبورتيفو" الإسباني : "3-0.. الأهلي ملكا لأفريقيا من جديد".

وكان النادي الأهلي تلقى العديد من برقيات التهنئة سواء من جانب بعض الأندية العالمية والعربية والمحلية بجانب كبار الشخصيات العامة والرياضية ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أبرز التهاني في صورة مجمعة.

حصاد الصحف العالمية والأندية عن فوز الأهلي بـ «العاشرة»

يبدو أن الجيل الحالي في النادي الأهلي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بالقلعة الحمراء ، ولم يقتصر هذا الإنجاز على لاعبي المارد الأحمر بل أمتد لمديري الكرة بالمارد الأحمر.

و حقق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي البطولة الثامنة عشر في تاريخه كمدير للقلعة الحمراء ، وهو بذلك يتفوق على ثاب البطل الذي شغل ذات المنصب خلال السنوات الماضية حتى الفترات الأولى من تولى مانويل جوزيه.

وحصد عبدالحفيظ كمدير كرة مع النادي الأهلي 18 بطولة حتى الأن بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز ، بينما حصل ثابت البطل في نفس المنصب على 12 لقب فقط مع القلعة الحمراء.

وفي المجمل حصد سيد عبد الحفيظ البطولة ٣٢ في تاريخه مع الأهلي سواء حينما كان لاعبا أو مديرا للكرة بواقع 18 بطولة في منصب مدير الكرة ، و14 لقب كلاعب في القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن الأهلي حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد التتويج باللقب على حساب كايزر تشيفز في النهائي الذي أنتهى بثلاثة أهداف دون رد.