أسقف الوادى الجديد يهنئ المحافظ بالعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال ترؤس أسقف الوادى الجديد لـ وفد كنسى فى زيارة إلى ديوان عام المحافظة، حيث استقبلهم، محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.
وأكد المحافظ خلال الزيارة على الروابط القوية التى تجمع كل طوائف الشعب المصرى، مقدما الشكر الجزيل لـ الأنبا أرسانيوس، والوفد المرافق له.
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